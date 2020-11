'Massaal testen creëert geen zekerheid' • China test 3 miljoen inwoners in Tianjin

Massaal en herhaaldelijk testen leidt er niet toe dat de samenleving eerder weer open kan. Dat concluderen epidemiologen van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht na onderzoek. Ook met 10 miljoen tests per maand, waar het kabinet aan werkt, blijven maatregelen nodig om het coronavirus in te dammen.

Als alle maatregelen worden opgeheven, zou elke Nederlander zich minstens elke drie dagen moeten laten testen om het reproductiegetal onder de 1 te houden, blijkt uit het onderzoek. Volgens de onderzoekers moet massale screening vooral worden ingezet in regio's met veel besmettingen, aangevuld met andere anti-coronamaatregelen.

Minister De Jonge schreef dinsdag in een Kamerbrief dat hij vanaf maart 2021 een testcapaciteit wil waarbij iedereen, met of zonder klachten, zich gemiddeld één keer per maand kan laten testen. Volgens onderzoeksleider Marc Bonten is die strategie niet echt zinvol om de maatregelen mee af te schalen. "Je creëert er geen zekerheid mee, dat is het probleem", zegt hij RTV Utrecht.

Toch is Bonten wel positief over het opschalen van de testcapaciteit. "De massale testcapaciteit die we hebben is goed en die moeten we zeker gaan gebruiken. Daar gaan we zeker voordeel van hebben", zegt hij tegen de regionale omroep. Bijvoorbeeld bij festivals. "Met gericht testen kan je er toch voor zorgen dat mensen een tijd een pleziertje hebben. We moeten gaan uitzoeken hoe dat kan."