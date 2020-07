Toch nog NK atletiek in 2020

Toch nog een NK atletiek dit jaar. De Nederlandse Atletiekunie heeft besloten de strijd om de titels dit jaar op 29 en 30 augustus te houden in Utrecht.

De NK zouden van 26 tot en met 28 juni worden gehouden in Den Haag, maar als gevolg van de coronamaatregelen kon het evenement in die periode niet doorgaan. Nadat de bond had gekeken naar alternatieve data ging er in mei definitief een streep door de NK en werden de NK halve marathon, de NK estafette en de ONK para-atletiek geschrapt.

Op atletiekbaan Maarschalkerweerd in Utrecht wordt wel met de nodige aanpassingen gestreden om de prijzen. Zo duurt het evenement een dag minder, zijn er minder startplekken en is er geen publiek welkom.