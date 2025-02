Qualifier Lamens verliest bij WTA-toernooi in Dubai van ervaren Muchová

Suzan Lamens heeft op het prestigieuze WTA-toernooi in Dubai niet de tweede ronde weten te halen. De Nederlandse bereikte als qualifier het hoofdtoernooi, maar was zondag niet opgewassen tegen de ervaren Tsjechische Karolína Muchová: 2-6, 2-6.

Lamens beet tegen de 28-jarige Muchová, de huidige nummer 17 van de wereld, af en toe van zich af. Toch was het verschil tussen de twee te groot wanneer de Tsjechische een tandje bijschakelde. Met name het netspel van Muchová, in 2023 nog finaliste op Roland Garros, was zeer verzorgd.

Voor Lamens, die haar debuut in Dubai maakte, is het vooral zaak om steeds meer partijen op het hoogste niveau te spelen. In Dubai is bijvoorbeeld de wereldtop aanwezig. Ze debuteert in maart ook op grote tennistoernooi van Indian Wells in de Verenigde Staten.

Opmars

Lamens is de voorbije twaalf maanden aan een serieuze opmars bezig op de wereldranglijst. Mede dankzij toernooizeges in het Japanse Osaka en het Portugese Oeiras debuteerde de 25-jarige Zuid-Hollandse in de top honderd en is ze inmiddels opgeklommen naar de 66ste plaats op de wereldranglijst.