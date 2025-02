Oppermachtige Lavreysen pakt goud op de keirin, ook titel Van der Peet op EK

Van der Peet en Van de Wouw begonnen de EK baanwielrennen met goud op de teamsprint, maar kwamen vervolgens niet ver in het individuele sprinttoernooi. Van de Wouw maakte vervolgens indruk door met een wereldrecord de eerste Europese titel op de kilometer tijdrit te veroveren; voor Van der Peet was de keirin het grote doel.

De finale bereikte Van der Peet via de langste weg: na de eerste ronde had zij een herkansing nodig om de halve finales te bereiken. Daarin startte ze op kop, raakte ze even ingesloten maar had ze vervolgens net genoeg aan een derde plek voor een finaleplaats.