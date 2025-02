Goud voor Nederlandse mannen en vrouwen op koppelkoers; succesvolste EK baan ooit

"Deze titel wilden we heel graag en we wisten van elkaar dat we supersterk waren", zei Van Belle. In Heusden-Zolder toonden beide vrouwen al vorm met brons op de afvalkoers (Van Belle) en puntenkoers (Van der Duin). "We stonden zeker met vertrouwen aan de start", bevestigde Van der Duin. "Maar dan denk je ook: overschatten we onszelf niet?"

In de koppelkoers, een olympisch nummer waarin duo's elkaar aflossen en als team punten kunnen scoren bij tussensprints en door tegenstanders op een ronde te zetten, bleek van zelfoverschatting geen sprake. Het Nederlandse koppel hield zich bij de eerste tussensprints gedeisd en sloeg vervolgens de eerste grote slag.

Ronde voorsprong

Halverwege de koers over 30 kilometer (120 ronden) gingen Van Belle en Van der Duin in de aanval. Onderweg werd bij een tussensprint de volle buit opgepikt en op 53 ronden van de finish sloten zij weer aan bij het peloton. Met de twintig bonuspunten die zo'n ronde voorsprong oplevert, pakten Van Belle en Van der Duin de leiding.