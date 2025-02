Eind dit jaar alle psychiatrische instellingen rookvrij, is dat haalbaar?

Aan het eind van dit jaar is roken in alle psychiatrische instellingen verboden. Patiënten mogen dan nergens meer een sigaret opsteken. Niet in de kamers, niet op de afdelingen, en zelfs niet op het buitenterrein. Het is onderdeel van het Nationaal Preventie Akkoord, dat door de Nederlandse GGZ is ondertekend.

De gedachte is dat de gezondheidszorg mensen beter moet maken. Daar past roken niet bij, vinden de instellingen. Maar hoe realistisch is een rookverbod in een sector waar maar liefst de helft van alle cliënten rookt? Het plaatst de GGZ-instellingen voor grote dilemma's, en daar gaan ze verschillend mee om.

Te grote stap

Zoals in een verslavingskliniek in Vucht. Begeleiding bij het stoppen met roken is inmiddels onderdeel van het anti-rookbeleid van de kliniek, waar mensen vooral voor een alcohol- of drugsverslaving in behandeling zijn. Want volledig verbieden, bleek niet te werken.

"We zagen dat mensen het gevoel hadden dat hun autonomie werd afgepakt", zegt verslavingsarts Tim van Grinsven. "Er was zoveel wrijving over de regels dat we niet meer aan behandelen toekwamen. Alles draaide om het niet meer mogen roken. Het bleek voor onze doelgroep een te grote stap."

De kliniek volgt nu het voorbeeld van de NS. Van Grinsven: "Die hebben het goed gedaan. Eerst nog roken op bepaalde plekken en daarna zijn ze steeds verder gegaan. Dat proberen we hier nu ook."

Hans zit nu zes weken in de verslavingskliniek in Vught. Er is nog maar één plek buiten op het terrein waar hij mag roken. En daar rookt hij zijn laatste sigaret: