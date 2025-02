Leerdam wint 1.000 meter op NK, Beune en Groenewoud niet naar WK op 5 kilometer

Beune mist met de vierde plek de wereldkampioenschappen, terwijl ze helemaal geen slechte rit reed. Haar 6.53,40 was haar vierde tijd ooit gereden op de 5 kilometer. Achteraf baalde ze flink.

"Ik ben boos op mezelf. Dit was mijn snelste tijd in Thialf dit seizoen. Ik ben beter dan ik was, maar het is niet goed genoeg", vertelde Beune, die alsnog denkt dat zij eigenlijk de beste is. "Ik had heel graag mijn wereldtitel willen prolongeren, ik weet zeker dat ik daar weer de beste van de wereld kan zijn weer. Maar ik kan mijn titel niet verdediger. Dat is verdrietig."