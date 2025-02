Leerdam wint 1.000 meter, Beune en Groenewoud niet naar WK op 5 kilometer

Jutta Leerdam heeft voor het zesde jaar op rij de nationale titel op de 1.000 meter veroverd. Op de Daikin NK afstanden racete ze met haar tijd van 1.13,72 naar het goud en was ze sneller dan Femke Kok (1.14,02). Antoinette Rijpma-de Jong (1.14,02) werd derde.

Leerdam, Kok en Rijpma-de Jong plaatsten zich als podium voor de WK afstanden, half maart in het Noorse Hamar. Suzanne Schulting en Angel Daleman zetten de vierde en vijfde tijd neer en schaatsen op de WK geen 1.000 meter.

'In vorm, niet fit'

"Ik ben moe en tevreden", zei Leerdam na afloop. "1.13 rijden is gelukt. Ik ben wel in vorm, maar niet helemaal fit. Liever dit weekend dan op het WK. Vanaf nu kan ik weer door. Daar kan ik jagen op Miho Takagi." De Japanse wereldkampioen zat op de tribune in Heerenveen en zag hoe Leerdam voor het zesde jaar op rij Nederlands kampioen werd op de kilometer.

Kok, vrijdag nationaal kampioen geworden op de 500 meter in een razendsnel baanrecord onder de 37 seconden, trok haar vorm op de 1.000 meter door. Ze was 0,003 seconden sneller dan Rijpma-de Jong, die de drie kilometer had laten schieten om goed te kunnen zijn op de 1.000 meter. Met succes.