Conijn snelt naar nationale titel 5 kilometer, Beune en Groenewoud niet naar WK

Merel Conijn heeft de nationale titel veroverd op de 5 kilometer. Met haar winnende tijd van 6.46,93 was ze op de Daikin NK afstanden sneller dan Sanne in 't Hof (6.52,27) en Marijke Groenewoud (6.53,17). Regerend wereldkampioen Joy Beune werd vierde en greep daarmee naast een WK-ticket op de 5.000 meter.

Conijn en In 't Hof plaatsten zich namelijk met hun twee snelste tijden voor de WK afstanden, half maart in het Noorse Hamar. Groenewoud en Beune missen de wereldkampioenschappen, omdat er op de langste afstanden (5 kilometer voor vrouwen en 10 kilometer voor mannen) maar twee tickets te verdelen zijn.

Conijn reed in haar race tegen Beune indrukwekkend, de vijfde tijd ooit in Thialf, waarin ze in de laatste ronden nog een scherpe versnelling plaatste. Conijn verbrak haar in Calgary gereden persoonlijk record (6.47,44). "Ik heb hier nog nooit een rondje met de vlag mogen doen", reageerde ze opgewekt na afloop.

Beune mist met de vierde plek de wereldkampioenschappen, terwijl ze helemaal geen slechte rit reed. Haar 6.53,40 was haar vierde tijd ooit gereden op de 5 kilometer.

Groenewoud, de vrouw in vorm, pakte vrijdag de nationale titel op de 3 kilometer, zaterdag het goud op de 1.500 meter, zaterdagavond een wedstrijd op de marathon en zondagmiddag was haar vizier gericht op goud op de 5.000 meter. Maar dat lukte niet. Ze werd in een rechtstreeks duel verslagen door In 't Hof en ook Conijn bleek dus sneller.

Later op de slotdag van de NK afstanden rijden de vrouwen ook nog nog de 1.000 meter en de massastart. Ook rijden de mannen nog de 1.000 meter en de massastart.