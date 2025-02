Vollering wint Wielerweek Valencia, Balsamo sprint opnieuw naar ritzege

Elisa Balsamo heeft na de derde ook de vierde etappe in de Wielerweek van Valencia gewonnen. De Italiaanse was in de slotrit de beste in de massasprint.

Demi Vollering, die deze week haar debuut maakte voor haar nieuwe ploeg FDJ-Suez, won het klassement van de negende editie van de Spaanse koers. Vollering soleerde in de openingsrit naar de zege en zag vervolgens in drie massasprints (Mischa Bredewold won de eerste) haar oranje trui niet in gevaar komen.

Na Anna van der Breggen (2020), die deze week haar rentree in het peloton maakte, en Annemiek van Vleuten (2021 en 2022) is ze de derde Nederlandse winnares. In 2020 werd Vollering derde.

Van der Breggen eindigde als derde in het klassement, achter Marlen Reusser. De Zwitserse won vorig jaar in Valencia.