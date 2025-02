Schietpartij Brussel was opnieuw afrekening in drugsmilieu, man van 19 komt om

Ook het schietincident van afgelopen nacht in Brussel was waarschijnlijk een afrekening in het drugsmilieu, meldt het parket van de stad. Het is de vierde schietpartij deze maand rond een metrostation in de Belgische hoofdstad dat te maken heeft met drugshandel.

Bij het incident van vannacht kwam een 19-jarige man om het leven. Hij werd net als eerdere slachtoffers neergeschoten bij het metrostation Clemenceau, in de Brusselse gemeente Anderlecht. De daders wisten te ontkomen, schrijft de VRT.

Vanwege de eerdere incidenten waren veel agenten op de been. Zij stonden op ongeveer zeventig meter afstand. "Dat is het teken dat die schurken nergens voor stoppen", aldus burgemeester Fabrice Cumps. Volgens hem is Clemenceau een belangrijk verkooppunt van drugs, dat drugscriminelen tot 50.000 euro per dag oplevert.