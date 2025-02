Anker en Anker bezochten 'autonomen' in gevangenis: 'Was voor ons ook nieuw'

De Anker-broers kenden de advocaten van de inmiddels veroordeelde Roeland M. en Paolo P. De advocaten gingen akkoord met het werk van de broers als adviseurs. "We hebben de verdachten verschillende keren opgezocht in de gevangenis", vertelt Wim Anker. "Eerst was alles erop gericht om vertrouwen te winnen. Dat is gelukt. Het was toen aan ons om de grenzen van de wet uit te leggen."

De bekende strafpleiters besloten eind 2021 te stoppen als actief advocaat. Ze geven nog steeds lezingen en cursussen over het strafrecht. Het juristenduo zegt dat hun rol bij de 'soevereinen' complex was. "Het was voor ons ook helemaal nieuw. Mensen die zichzelf autonoom noemen, voelen zich niet gehoord. Je kunt ze wel straffen, maar daarmee los je de problemen niet op", aldus Wim Anker.

Vertrouwelijk

Ongetwijfeld hebben de strafadvocaten van de mannen ook met hen gepraat over hun denkbeelden, maar Wim Anker zegt dat hun rol heel anders was. "Een advocaat is helemaal gericht op de aanklachten tegen de verdachte. Wij stonden veel verder van de strafzaak af en hebben geprobeerd zo objectief mogelijk uitleg te geven over de Nederlandse wet."

De broers maken niet bekend wat er in de gesprekken is gezegd en of de mannen bijvoorbeeld afstand hebben genomen van hun gedachtegoed. De gesprekken waren vertrouwelijk en er heeft ook geen terugkoppeling plaatsgevonden aan het OM.