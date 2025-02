Jongen (13) overleden na aanrijding, bestuurder (34) vast

Een 13-jarige jongen uit Zoeterwoude is gisteren overleden na een aanrijding, meldt de politie. De tiener zat op de fiets en werd aangereden door een auto. De automobilist van 34 is aangehouden.

Het slachtoffer stak rond 16.00 uur een kruising in zijn woonplaats over toen hij werd geraakt. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden.

De politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat de bestuurder verantwoordelijk is voor het ongeval. Dat zou blijken uit onderzoek ter plekke. De man uit Zoetermeer zit daarom vast en wordt verhoord.

Mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren, krijgen slachtofferhulp aangeboden, schrijft Omroep West.