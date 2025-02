Familie slachtoffers München: gebruik hun dood niet voor haat

Nabestaanden van de moeder en dochter die omkwamen bij de aanslag in München vragen om hun dood niet te gebruiken voor politiek gewin. De familie van de 37-jarige Amel en haar 2-jarige dochter Hafsa doet de oproep in een verklaring in de Süddeutsche Zeitung.

Donderdag reed in München een automobilist met hoge snelheid in op een vakbondsdemonstratie. 39 mensen raakten gewond, twee van hen overleden later aan hun verwondingen. De verdachte heeft bekend dat hij met opzet op de mensen inreed.

Discussie in aanloop naar verkiezingen

Het is een 24-jarige Afghaan met een permanente verblijfsvergunning. Volgens hoofdofficier van justitie Gabriele Tillman wijzen zijn verklaringen op een religieus motief. "Ik zou durven spreken van een islamitische motivatie voor zijn daad", zei Tilmann vrijdag. Er is geen bewijs dat de man in contact stond met terreurgroepen als IS.