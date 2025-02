Huizinga pakt ook nationale titel op 10 kilometer, Bergsma mee naar WK

Snellink, Nederlands kampioen allround, plaatste zich met zijn 'bronzen tijd' niet voor de wereldkampioenschappen. Op de langste afstanden (10 kilometer voor mannen en 5 kilometer voor vrouwen) zijn er maar twee tickets te verdelen.

'Strijden'

Huizinga begon met rondjes rond de 30,5 en versnelde halverwege de race, waardoor hij rondjes reed onder de 30 seconden. Even was het Nederlands record in zicht, maar in de vier slotronden leverde Huizinga wat snelheid in en kwam uit op 12.41.

"De laatste ronden wilde ik iets sneller dan 30,0. Maar het zat niet in het vaatje. Ik was echt aan het strijden op het einde. Maar genoeg is genoeg. Met mijn tijd zette ik de jongens na mij nog aan het twijfelen voordat ze van start gingen: gingen ze voor de titel of voor plaatsing?"