De Boo pakt nationale titel 1.000m in baanrecord, Huizinga wint 10 kilometer

In de slotrit reed Snellink tegen Bergsma lange tijd op kop, op het schema van Huizinga's race. Maar op het moment in de race dat Huizinga versneld had, kon Snellink dat niet. Snellink voelde de hete adem van Bergsma in de nek en zag de 39-jarige Fries vijf ronden voor het einde voorbij komen met een verschroeiende versnelling.

"Ik kom nog heel dichtbij", zei Bergsma. "Misschien was ik beter dan ik dacht en had er wel meer in gezeten. Ik heb nog niet het zelfvertrouwen dat ik zou willen. Ik druk er nog een paar snelle rondjes uit, maar dat had ik eigenlijk eerder moeten doen. Als de titel binnen handbereik is, is het zonde. Ik ben heel blij dat ik geplaatst ben, maar een titel was wel heel mooi geweest."

Op de laatste dag van de Daikin NK afstanden rijden de mannen nog de massastart. Ook rijden de vrouwen nog de 1.000 meter en de massastart.