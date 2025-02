16/2 in Nieuwsuur: Russische schepen op de Noordzee • Crisisioverleg Europese regeringsleiders • GGZ-instellingen rookvrij

Crisisioverleg door Europese regeringsleiders

Afgelopen dagen gaat het over niets anders dan de verdeeldheid tussen de VS en Europese landen. Er zijn verschillen van inzicht over hoe de oorlog in Oekraïne kan worden beëindigd. En hoe moet je omgaan met de Russische president Vladimir Poetin? De waarschuwing is dat Poetins agressie niet ophoudt bij Oekraïne. Morgen is er een informeel spoedoverleg tussen Europese regeringsleiders in Parijs. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky pleitte gisteren al voor de vorming van een Europees leger. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp is in Kyiv, Oekraine. Hoe kijken ze daar naar alle ontwikkelingen?