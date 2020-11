Grapperhaus wil 'verdacht bezit' makkelijker kunnen afpakken

De overheid moet geld of voorwerpen die waarschijnlijk via de criminele weg zijn verkregen, in beslag kunnen nemen, vindt justitieminister Ferd Grapperhaus. Hij werkt aan een wetsvoorstel voor non conviction based confiscation (inbeslagname zonder veroordeling), schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat bijvoorbeeld om geld of voorwerpen waarvan aannemelijk is dat ze door een misdrijf zijn verkregen, zonder dat bewezen kan worden dat een verdachte een concreet strafbaar feit heeft gepleegd

"Denk aan een inval in een pand waar wapens worden gevonden en waar je een miljoen euro vindt", citeert De Telegraaf de minister. "Volgens dat nieuwe systeem mag dat in beslag genomen worden. Degene die zegt rechthebbende te zijn mag dan komen vertellen wat de achtergrond ervan is. De wet vereist nu een veroordeling."

Een ander voorbeeld dat Grapperhaus in zijn brief noemt is dat van een vastgoedondernemer die zich inkoopt in de horeca met geld dat vermoedelijk afkomstig is uit drugshandel en die zijn bezit verklaart met activiteiten als succesvol zakenman in het buitenland, waar hij veroordeeld is.

'Vaag verhaal' nu te aantrekkelijk

Een rechter moet uiteindelijk de beslissing tot inbeslagname nemen. Ook ligt de bewijslast dat het aannemelijk is dat bezit in verband staat met strafbare feiten "in beginsel" bij de overheid. Aan degene wiens bezit wordt ingenomen moet "voldoende rechtsbescherming worden geboden", zoals het recht op bijstand door een advocaat, schrijft Grapperhaus.

Volgens hem is het nu nog te aantrekkelijk voor een verdachte om met een "vaag verhaal" te komen dat net voldoende aannemelijk is, waarna het Openbaar Ministerie (OM) langdurig onderzoek moet doen om aanvullend bewijs te verzamelen. "Dit kost de betrokken opsporingsinstanties en het OM onevenredig veel tijd", aldus de minister.