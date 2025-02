Verdachte mesaanval Oostenrijk gelieerd aan IS, was online geradicaliseerd

De Oostenrijkse politie gaat ervan uit dat de verdachte van de mesaanval van gisteren een radicale moslim is en spreekt van terrorisme. Een Syriër stak in Villach, een plaats in de regio Karinthië, zes mensen neer. Een jongen van 14 jaar kwam daarbij om het leven. Vijf anderen raakten gewond, van wie twee ernstig.

Volgens de politie had de verdachte banden met IS en is hij online geradicaliseerd. De autoriteiten spreken dan ook van "islamitisch terrorisme". De 23-jarige verdachte heeft een verblijfsvergunning in Oostenrijk. Hij was niet in beeld bij politie en justitie.

Minister Karner van Binnenlandse Zaken zei: "Ik voel de woede over een islamistische dader die hier in deze stad willekeurig onschuldige mensen heeft neergestoken."

Maaltijdbezorger

De vermoedelijke dader werd kort na het misdrijf aangehouden nadat een maaltijdbezorger hem had aangereden met zijn auto. De bezorger, een 42-jarige Syrische man, werd uitgebreid bedankt door de gouverneur van Karinthië, Peter Kaiser. "Dit toont aan hoe terroristisch kwaad en de goedheid van de mens binnen één en dezelfde nationaliteit kunnen samenkomen", zei hij.