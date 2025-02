'Eerste openlijk homoseksuele imam ter wereld' vermoord in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika is imam Muhsin Hendricks doodgeschoten. Hij stond bekend als 's werelds eerste openlijk homoseksuele imam.

Hendricks zat gisteren met een ander persoon in een auto toen ze werden klemgereden nabij de stad Gqeberha. "Twee gemaskerde individuen stapten uit de auto en openden het vuur op de auto van Hendricks", schrijft de Zuid-Afrikaanse politie. De schutters gingen er na de schietpartij vandoor. Hendricks overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De 57-jarige imam en activist richtte in 2011 de Al-Ghurbaah-moskee op, die werd gezien als een veilige plek voor homoseksuele en andere gemarginaliseerde moslims. Een woordvoerder van de politie zegt dat het motief van de moord nog onduidelijk is.

'Haatmisdrijf'

De internationale lhbti-vereniging ILGA reageert geschokt op de dood van Hendricks. "We roepen de autoriteiten op om de zaak te onderzoeken. We vrezen dat er sprake is van een haatmisdrijf." De organisatie zegt een vredestichter en bruggenbouwer te hebben verloren. "Hij was een voorbeeld en liet zien dat verzoening door moed en geloof mogelijk is."

Hendricks kwam in 1996 uit de kast en richtte datzelfde jaar de steungroep The Inner Circle op. De humanitaire organisatie was een veilige plek voor queer moslims en hielp hen om een weg te vinden binnen de islam en hun seksualiteit.

In november vorig jaar sprak hij op de ILGA-conferentie in Zuid-Afrika. "Ik vind het belangrijk dat we religie niet meer als de vijand zien", zei Hendricks. "Religie is waarschijnlijk een van de grootste oorzaken van mentale problemen binnen onze gemeenschap, maar tegelijkertijd zijn er veel verhalen over hoe religie anderen juist heeft gered en genezen."

Hendricks geloofde dat ook queer personen iets kunnen hebben aan het geloof, als zij de extremistische en niet-inclusieve interpretaties ervan terzijde schuiven.