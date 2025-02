Wereldtitel Meillard op WK slalom, Jeurissen moet finale nog afwerken

In die tweede run zien we ook Jurre Jeurissen, die de 50ste tijd noteerde in de eerste run van zondagochtend en zich daarmee plaatste voor de finale. De achterstand van Jeurissen op Noël was 7,80 seconden. In totaal haalden 59 van de 100 deelnemers de finish van de eerste run.

Voor Jeurissen is het zijn eerste wereldkampioenschap. Hij kwam ook in actie op de reuzenslalom, maar daar haalde hij de finish van de eerste run niet.