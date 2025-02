Jeurissen met 52ste tijd naar tweede run WK slalom, Fransman Noël leidt

Jurre Jeurissen heeft de tweede run van de slalom op de WK alpineskiën bereikt. Op de slotdag van de WK in het Oostenrijkse Saalbach eindigde de 21-jarige Jeurissen als 52ste. De beste zestig mochten door naar de tweede run.

Voor Jeurissen is het zijn eerste wereldkampioenschap. Hij kwam ook in actie op de reuzenslalom, maar daar haalde hij de finish van de eerste run niet.

De snelste tijd in de eerste run was voor de Fransman Clément Noël, die als eerste van de honderd deelnemers van start ging. Hij gaat met een voorsprong van twee tienden op de Zwitser Loïc Meillard de tweede run in.

De achterstand van Jeurissen op Noël was 7,80 seconden. In totaal haalden 59 van de 100 deelnemers de finish van de eerste run.