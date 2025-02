Onzekerheid bij Oekraïners na Amerikaanse vredesvoorstellen alleen maar groter

Het gevoel in Oekraïne na alle ontwikkelingen deze week loopt uiteen van zorgen om verraad door de VS tot hoop dat er toch vrede voortkomt uit de onderhandelingen. "Op het moment volgen we de ene nieuwsontwikkeling na de andere", zegt de 50-jarige Ljoedmila Kadoecha, die ook met haar familie in de schoolkelder van Jahidne vastzat. "We luisteren en kijken naar alles, zodat we niks missen."

Elke keer als het over onderhandelingen gaat, denken Oekraïners terug aan eerdere keren dat tevergeefs vrede werd beloofd. Dat gebeurde allereerst in 1994 met het zogeheten Boedapest-memorandum. Toen gaf Oekraïne het nucleaire arsenaal op in ruil voor veiligheidsgaranties.

Veel Oekraïners zien dat nu als een grote fout, omdat die wapens volgens hen de ultieme veiligheidsgarantie waren tegen de Russische dreiging. Later volgden de Minsk-onderhandelingen na de annexatie van de Krim en de oorlog in de Donbas met door Rusland aangestuurde en ondersteunde separatisten.