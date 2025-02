Nederlandse marine escorteert verdachte Russische schepen op de Noordzee

Het Nederlandse marineschip Johan de Witt heeft gisteren zes verdachte Russische schepen op de Noordzee geëscorteerd. Het gaat om drie Russische marineschepen en drie Russische civiele schepen. De marine zegt dat de schepen onderweg waren naar Rusland vanaf de Middellandse Zee. De marine beschermt met patrouilles de vitale infrastructuur in de Noordzee.

Nieuwsuur was aan boord van de Johan de Witt. Commandant op het marineschip is kolonel Wilbert van Gemeren. "Onze bodem ligt helemaal vol met met kabels, gas, internet, en meer. En we hebben een enorm arsenaal aan windmolenparken. Daar kun je als kwaadwillende van alles mee doen. En het is mede onze taak om te voorkomen dat iemand het in zijn hoofd haalt om daar iets mee te gaan doen."

Kwetsbare zeebodem

De schepen werden op zestig kilopmeter van de Nederlandse kust aangetroffen. De .schepen mogen daar volgens internationaal recht wel varen. Maar sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn al diverse keren leidingen en zeekabels, in onder meer de Oostzee, gesaboteerd.

De Nederlandse marine patrouilleert sinds afgelopen zomer op de Noordzee. Hoofddoel is het beschermen van de kwetsbare zeebodem en het in beeld brengen van potentiële dreigingen. Dat moet sabotage voorkomen. "Er woedt een oorlog woedt aan onze Zuid-Europese grens. We maken ons zorgen over de hybride oorlog met Rusland."

Escortes

Het is niet de eerste keer dat de marine Russische schepen aantreft op de Noordzee. Meerdere keren verschenen er al schepen van de Russische schaduwvloot: in 2023 escorteerde de Nederlandse marine elf Russische schepen. In 2024 gebeurde dat twintig keer. "Het is nu halverwege februari en we zitten al op bijna tien escortes", zegt Van Gemeren. "Dat is wel een teken aan de wand dat het aantal passages van Russische schepen door onze Noordzee aan het toenemen is."

Maar niet eerder trof de marine zes verdachte schepen tegelijkertijd aan.Van Gemeren zegt dat de schepen als thuisbasis Syrië hadden. "Ze komen, uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee en zijn nu op weg naar hun thuishaven in Noord-West Rusland.