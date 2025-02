M23-rebellen doorgedrongen tot centrum van Bukavu in oosten Congo

Rebellengroep M23 is opgerukt naar het centrum van Bukavu, een grote stad in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Dat zeggen een woordvoerder van M23 en ooggetuigen tegen persbureau Reuters.

Vrijdagmiddag namen de rebellen het vliegveld in dat vlak bij de stad ligt en dat essentieel is voor de bevoorrading van het Congolese regeringsleger. Daarna leek de val van Bukavu een kwestie van tijd. Later op de avond waren M23-strijders al de randen genaderd van de stad met meer dan een miljoen inwoners.

Plunderingen en doden op straat

Volgens persbureau AP brak er gisteren paniek uit in Bukavu en zijn duizenden inwoners en soldaten van het Congolese regeringsleger de stad ontvlucht. Inwoners zeggen tegen AP dat winkels en fabrieken werden geplunderd en dat lichamen van overledenen in de straten lagen. Ook zijn er berichten dat gevangenen zijn bevrijd of ontsnapt.

De inname van Bukavu zou een volgende uitbreiding zijn van het territorium van M23 en een groot probleem voor de centrale regering in de hoofdstad Kinshasa. De rebellengroep, die wordt gesteund door buurland Rwanda, kreeg vorige maand al de stad Goma in handen. Dit is de grootste stad in het oosten van Congo. Bij de gevechten in en rond Goma vielen duizenden burgerdoden.

Na de inname van Goma trok M23 naar het zuiden langs het Kivumeer, dat Congo scheidt van Rwanda. Onderweg werden meerdere kleine plaatsen ingenomen.