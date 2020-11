De rechtszaken van Trump en de hertellingen: hoe staat het ervoor?

"Trump's pogingen om de verkiezingen omver te werpen zijn ongeëvenaard in de geschiedenis van de VS", zo kopt de krant The New York Times. Die pogingen bestaan voornamelijk uit het aanspannen van rechtszaken en het eisen van hertellingen in verschillende staten.

Van enig concreet bewijs is geen sprake geweest en autoriteiten noemen deze verkiezingen juist de meest veilig verlopen verkiezingen in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Toch blijft Trump weigeren de overwinning van Joe Biden te accepteren.

Tot nu toe hebben de Republikeinen ruim 30 juridische procedures aangespannen. Rechters hebben het merendeel van die rechtszaken afgewezen, geweigerd of beslecht, zo schrijft The Guardian. Zo lopen er in Michigan twee rechtszaken, is in Wisconsin de benodigde 3 miljoen dollar betaald voor een gedeeltelijke hertelling die twee weken zal duren en probeert team Trump nog via rechtszaken in Nevada, Pennsylvania en Arizona zijn gelijk te halen.

Trump lijkt bijna door zijn juridische opties heen. "Het gaat allemaal om de deadlines", legt jurist en kenner van het Amerikaanse staatsrecht, Kenneth Manusama, uit in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. Door middel van rechtszaken probeert hij de normale gang van zaken te verstoren.

"Ze willen de boel vertragen om ervoor te zorgen dat er na 8 december nog steeds onduidelijkheid is over wat nou de uitslag is." Daarom heeft Trump twee senatoren uit de staat Michigan ontboden op het Witte Huis, om te bespreken hoe zij in hun staat de uitslag nog kunnen beïnvloeden.

Als er na 8 december nog onduidelijkheid is, kunnen de senatoren proberen om niet te luisteren naar de verkiezingsuitslag, maar zelf de kiesmannen aanwijzen. Manusama: "In Michigan hebben de Republikeinen de meerderheid in de wetgevende macht, en dus zouden ze in plaats van de Biden-kiesmannen, de Trump-kiesmannen kunnen aanwijzen. Dat wordt dan controversieel en dan gaat het op 6 januari naar het Congres, want dan gaan alle uitslagen van alle 50 staten naar het Congres."

'Staatsgreep binnen de lijntjes'

In deze uitzonderlijke situatie zou het zo kunnen zijn, volgens staatsrechtkenner Manusama, dat het Congres twee lijsten van kiesmannen ontvangt per staat: eentje van de Republikeinse wetgever en eentje van de gouverneur van de staat. "In dat geval zegt de electoral count act dat de stem van de gouverneur de voorkeur heeft. Je hebt dus niet alleen een Republikeinse wetgever nodig, ook een Republikeinse gouverneur."

Juridisch is dit allemaal toegestaan. "Het is een soort staatsgreep, maar dan wel binnen de lijntjes", zegt Manusama. "Formeel technisch is het mogelijk, maar het is natuurlijk politiek cynisme ten top."

Overige staten

De kans dat dit niet alleen in Michigan gaat gebeuren, maar ook in andere staten, acht Manusama klein. "De vaststelling van de uitslagen gaat gewoon door. Zelfs als ze erin slagen om na 8 december nog steeds onduidelijkheid te hebben, en zelfs als ze erin slagen om de Republikeinse meerderheid in die lokale wetgever te overtuigen alsnog Trump-kiesmannen aan te wijzen, dan denk ik dat het Congres nog steeds zal zeggen: sorry, dit gaat niet op."

Of het plan, dat lijkt op een laatste strohalm, ook positief uitpakt voor Trump, weten we op 6 januari. Dan komt het Congres bijeen om de definitieve uitslag vast te stellen.