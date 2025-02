Australië verbiedt buitenlanders huizen te kopen door woningnood

In een poging de stijgende huizenprijzen aan te pakken gaat de Australische regering buitenlanders de komende twee jaar verbieden om bestaande huizen te kopen in het land. De maatregel gaat in op 1 april en geldt voor buitenlandse staatsburgers, inclusief mensen die vanwege werk of studie tijdelijk in Australië verblijven.

Australië is een van de duurste landen ter wereld als het gaat om huisvesting. Sydney, de grootste stad van het land, is de op één na duurste stad om te wonen in de wereld.

Australië kampt met een ernstige woningcrisis, onder meer door een tekort aan woningen. De stijgende huizenprijzen en huren hebben het voor starters en huurders steeds moeilijker gemaakt om geschikte woonruimte te vinden. Zo stegen in Sydney de huizenprijzen de afgelopen tien jaar met bijna 70 procent, waardoor de gemiddelde huizenprijs daar nu ruim boven de miljoen Australische dollar (600.000 euro) ligt.

De overheid gaat ook strenger optreden tegen 'land banking', door buitenlandse investeerders die braakliggend terrein kopen te dwingen dit binnen een korte termijn te ontwikkelen.

Kritiek

Critici hebben twijfels over de effectiviteit van de maatregel. Volgens hen is het aantal buitenlandse aankopen voor woningen laag en biedt dit geen oplossing voor de onbetaalbaarheid van de woningen. Ze verwachten dat het verbod slechts een minimaal effect zal hebben.

Over drie maanden zijn er verkiezingen in Australië. Huisvesting is een van de belangrijkste verkiezingsthema's voor de kiezers.