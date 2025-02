Een jaar na de dood van Navalny: geen straatprotesten meer, angst regeert

Het nieuws van de plotselinge dood van oppositieleider Aleksej Navalny, vandaag precies een jaar geleden, zond een schokgolf door de Russische samenleving. De ontzetting en woede waren zo groot dat veel mensen hun angst overwonnen en de straat op gingen om uiting te geven aan hun gevoelens.

Ze legden in Moskou, Sint-Petersburg en elders bloemen bij monumenten voor de slachtoffers van politieke terreur. De politie was massaal op de been, honderden mensen werden opgepakt.

Dat weerhield tienduizenden Moskovieten er niet van Navalny weken later te begeleiden naar zijn laatste rustplaats, op een kleine begraafplaats aan de rand van de stad.

De begrafenis liep uit op de grootste publieke uiting van protest in Moskou sinds begin 2021, toen er demonstraties waren na de arrestatie van Navalny. Ook vorig jaar scandeerden mensen leuzen tegen het bewind van president Poetin. Passerende auto's claxonneerden instemmend. De Russische televisie zweeg erover in alle talen.

Sindsdien is het graf van Navalny altijd bedolven onder verse bloemen. Mensen laten er kaarten, brieven en foto's achter. Ook vandaag zullen veel mensen naar verwachting bij het graf langsgaan.

Riskant

Maar straatprotesten als voorheen zijn er niet meer. Het blijft riskant voor andersdenkenden om zich uit te spreken. Aan de lopende band worden Russen veroordeeld tot soms jarenlange gevangenisstraffen, simpelweg voor het uiten van hun mening.

Zo loopt momenteel een proces bij een Moskouse rechtbank tegen vier journalisten, die worden verdacht van banden met een 'extremistische organisatie', zoals de organisatie van Navalny in 2021 werd gebrandmerkt.

Een van hen is fotograaf Antonina Favorskaja, die vorig jaar reportages maakte over de strafkolonie in het hoge noorden, waar Navalny was terechtgekomen. Zij maakte de laatste beelden van Navalny, op een beeldscherm in de rechtszaal, een dag voor zijn dood. Daarna legde ze vast hoe de moeder van Navalny pas na veel moeite toegang kreeg tot het lichaam van haar zoon.

Achter gesloten deuren

Het proces in Moskou vindt plaats achter gesloten deuren, wat betekent dat er geen pers of publiek bij mag zijn en er geen informatie naar buiten kan komen over het verloop. De journalisten hangt tot zes jaar gevangenisstraf boven het hoofd.

Navalny was een politicus in hart en nieren. Hij nam in 2013 deel aan de burgemeestersverkiezingen in Moskou en kreeg ruim 27 procent van de stemmen, een opmerkelijk resultaat voor iemand die voortdurend werd vervolgd en geen toegang had tot de media. In 2018 mocht hij niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen.

Duizenden mensen bij de uitvaart van Navalny: