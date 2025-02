Trump trekt ongekend veel macht naar zich toe, 'alleenheerschappij dreigt'

De Amerikaanse grondwet geeft zowel het Congres als de president een aandeel in het buitenlandbeleid, maar in de praktijk is het de president die de toon zet. In eigen "heeft het Congres onder de grondewet de bovenliggende hand ten opzichte van de president", zegt Jelte Olthof, Amerikaanse grondwetdeskundige aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het Congres maakt de wetten die de president moet uitvoeren.

De afgelopen decennia is het Congres echter steeds verdeelder geraakt en daardoor "een soort slapende reus" geworden, zegt Olthof. Senatoren en afgevaardigden worden het zelden eens over nieuwe wetten.

Ze steunen steeds vaker alles wat de president voorstelt, zolang hij van hun partij is. Bij Trump is dat effect nog sterker, zegt Amerikakenner Koen Petersen, tevens VVD-senator. "Vroeger durfden Congresleden zich te verzetten tegen hun president, omdat ze rekening moesten houden met hun achterban voor herverkiezing." Nu is het juist andersom: wie als Republikein tegen Trump ingaat, kan herverkiezing vergeten. "Mede door middel van sociale media mobiliseert Trump zijn achterban zo sterk dat Congresleden zich onder enorme druk gezet voelen om met zijn beleid mee te gaan."

Olthof beaamt dat. "In zijn eerste termijn gooiden Witte Huis-medewerkers en Republikeinen nog hobbels op de weg van Trump. Inmiddels is de Senaat enorm plooibaar. Alle omstreden kabinetskandidaten van Trump werden door de Senaat goedgekeurd."

Decretenregen

Het initiatief voor nieuwe wetgeving is dus veel meer bij de president komen te liggen. Olthof: "Een migratieplan van Barack Obama werd door het Congres bijvoorbeeld steeds getorpedeerd, waarop Obama belangrijke maatregelen via een decreet alsnog doorvoerde."

Ook Joe Biden drukte veel beleid door via decreten, waarvoor geen toestemming van het Congres nodig is. Olthof: "Elke president doet er een schepje bovenop."

Wat dat betreft past Trump in een trend, maar de mate waarin hij macht naar zich toe probeert te trekken noemt Olthof "zonder precedent". Hij voert per decreet vergaande maatregelen in. Opvallend, want Republikeinen hebben een meerderheid in het Congres. "Maar hij lijkt geen geduld te hebben voor echte wetgeving", zegt Olthof. "Het snel ondertekenen van tientallen decreten ziet er daadkrachtiger uit."

Trump trok de VS al terug uit het klimaatakkoord van Parijs, pauzeerde alle overheidssubsidies, torpedeerde het diversiteitsbeleid van de overheid, maakte de weg vrij voor nieuwe olieboringen en richtte het Department of Government Efficiency (DOGE) op om honderden miljarden te bezuinigen.

Dagelijks zijn er in Washington D.C. protesten tegen die bezuinigingen: