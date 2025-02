Ondanks aanwezigheid van agenten opnieuw schietpartij bij Brussels metrostation

In de Belgische hoofdstad Brussel is opnieuw geschoten bij een metrostation. Daarbij is iemand om het leven gekomen. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het is nog onduidelijk of er een verband is met eerdere schietpartijen bij het metrostation Clemenceau, in de Brusselse gemeente Anderlecht.

Rond 21.30 uur werden daar schoten gehoord. Belgische media melden dat de dode een 19-jarige man is.

Patrouillerende agenten

De burgemeester van Anderlecht heeft bevestigd dat er op het moment van de schietpartij agenten op ongeveer zeventig meter afstand stonden. "Dat is het teken dat die schurken nergens voor stoppen", aldus burgemeester Fabrice Cumps.

Eerder deze maand waren er al drie schietincidenten in Anderlecht en sindsdien is er meer politie aanwezig. Volgens de procureur-generaal van Brussel hadden de eerdere schietpartijen te maken met afrekeningen in het drugsmilieu.