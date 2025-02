Treffer en assist Van de Donk bij monsterzege Lyon, Leuchter benut penalty voor PSG

Daniëlle van de Donk en Romée Leuchter melden zich maandag met een goed gevoel bij Oranje. Beide internationals waren vanavond trefzeker voor hun club in Frankrijk.

Van de Donk maakte voor Olympique Lyonnais het zesde doelpunt in de wedstrijd tegen hekkensluiter Guingamp (7-0). Lyon is met 43 punten uit 15 wedstrijden koploper van de Franse competitie, gevolgd door Paris FC en PSG.

Van de Donk kwam er twintig minuten na rust in en scoorde slechts vijf minuten later met een prachtige lob. Een paar minuten later gaf ze een assist aan Sofia Huerta.

Van de Donk kan aan de bak bij Oranje, dat vrijdag 21 februari aan de Nations League kwalificaties begint met een thuiswedstrijd tegen Duitsland.

Haar Lyon-teamgenoot en international Damaris Egurrola zal daar niet bij zijn; zij was ook vandaag afwezig vanwege een blessure.

Strafschop Leuchter

Ook Leuchter had een succesvolle avond. De spits won met PSG met 4-1 van Montpellier, de nummer zeven. Leuchter begon in de basis en schoot vlak voor tijd raak uit een penalty.