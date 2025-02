Zeker vijftien mensen omgekomen door verdrukking station New Delhi

In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker vijftien mensen omgekomen door verdrukking op een treinstation. Duizenden treinreizigers waren aan het wachten op een trein naar de stad Prayagraj in het noorden van het land voor het grote religieuze feest Maha Kumbh Mela.

Twee vertraagde treinen leidden rond 20.00 uur lokale tijd tot chaos, meldt de Indiase nieuwszender NDTV. Onder de treinreizigers brak paniek uit toen ze beseften dat niet iedereen met de trein mee kon, zeggen de autoriteiten. Onder de doden zijn zeker drie kinderen.

Premier Modi is bedroefd. "Mijn gedachten zijn bij allen die hun dierbaren hebben verloren. Ik bid dat de gewonden snel zullen herstellen." De minister van Spoorwegen meldt dat een onderzoek is ingesteld naar de oorzaak van de stormloop.

Tientallen doden

NDTV meldt dat speciale treinen naar Prayagraj steeds voller zitten, nu de zes weken durende Maha Kumbh Mela op zijn eind loopt. Het feest is een van de grootste religieuze evenementen ter wereld. Er komen naar schatting 400 miljoen mensen op af.

Vorige maand kwamen al tientallen mensen om op een massabijeenkomst, toen een grote menigte de rivier Ganges in wilde om voor een ritueel bad en velen aan de oever werden vertrapt.