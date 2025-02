Groningen klopt Willem II dankzij bliksemstart en meldt zich in linkerrijtje

Na de 1-1 bij PSV in Eindhoven hoopte Willem II-trainer Peter Maes de neergaande spiraal van na de winterstop te hebben gekeerd, maar de start in Tilburg was vanavond erbarmelijk. Of was FC Groningen zo scherp?

De bezoekers overrompelden de Tilburgers in het begin. Een stift van Luciano Valente werd van de lijn gehaald, maar in de rebound joeg Dave Kwakman zijn eerste doelpunt voor FC Groningen tegen de touwen.

Tien minuten later was het al 0-2 en weer was Valente betrokken. De middenvelder zette goed voor en Stijn Resink vond de verre hoek. Met een snoeiharde drop-kick maakte Tika de Jonge de Groningse trilogie in de 21ste minuut compleet.

Treffer Bosch niet genoeg

Na deze driedubbele dreun moest Willem II risico's nemen om nog iets van de avond te maken, maar verder dan kansen voor Kyan Vaesen en Cisse Sandra kwam de thuisploeg in de eerste helft niet.