Drie dagen voor duel met Feyenoord helpt Gimenez AC Milan aan zege op Hellas Verona

Santiago Gimenez is goed gestart bij AC Milan. Na een assist tegen AS Roma in de Coppa Italia en een doelpunt in de uitwedstrijd tegen Empoli was de van Feyenoord overgekomen Mexicaan zaterdag opnieuw belangrijk. Tegen Hellas Verona maakte hij de enige treffer in de 1-0 thuiszege.

Milan dat afgelopen woensdag nog een moeizame Champions League-wedstrijd speelde tegen Feyenoord in De Kuip, had het zaterdagavond opnieuw lastig. Hoewel Hellas Verona strijdt tegen degradatie, bleef de ploeg lang standhouden in San Siro.

Pas na 75 minuten konden de AC Milan-supporters juichen. Rafael Leão zette een aanval op met Álex Jiménez. Laatstgenoemde had een prachtig wippertje in huis waarmee hij Leão het strafschopgebied instuurde. De rappe aanvaller legde de bal panklaar neer op het hoofd van Gimenez, die een niet te missen kans benutte.