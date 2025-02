Nieuwe Chinese animatiefilm breekt records wereldwijd

De film is de duurste Chinese animatiefilm ooit en kostte een slordige 76 miljoen euro. Een aanzienlijk bedrag, maar niets in vergelijking met de ruim 1,4 miljard euro die film tot nu toe al heeft opgebracht.

Met dit financiële succes laat Nezha 2 de veelbesproken en tot voor kort succesvolste Chinese film, de patriottische oorlogsfilm The Battle at Lake Changjin uit 2021, ver achter zich. Deze film werd geschreven in opdracht van de Communistische Partij ter viering van diens 100-jarige bestaan.

Het succes van The Battle at Lake Changjin is vaak toegeschreven aan het feit dat mensen voor school of voor werk verplicht naar deze film moesten. Daar is bij Nezha 2 geen sprake van. Grote delen van het land zijn nog met vakantie.

Wie zit erachter?

Het succes van Nezha is grotendeels te danken aan regisseur Yang Yu. Halverwege zijn farmaciestudie besloot hij dat het apothekersvak niks voor hem was en begon hij met animeren.

Naar verluidt schoolde hij zichzelf in drie jaar tijd om tot animator. En niet zonder succes: met zijn debuutfilm See Through maakte hij direct furore en sleepte hij tientallen prijzen in binnen- en buitenland in de wacht. In de jaren daarna richtte hij zijn eigen studio op en begon hij aan zijn Nezha-avontuur.

Collectivistische waarden

Toch is de film niet alleen toe te schrijven aan de creatieve geest van Yang. Bij Nezha 2 zijn volgens staatsmedia zo'n 130 bedrijven en ruim 4000 mensen betrokken. Volgens de China Daily is het "de steun van de hele Chinese animatie-industrie die de film zo succesvol heeft gemaakt" en is de film "een product van collectivistische waarden".

De film heeft zijn internationale debuut gemaakt met vertoningen in de Verenigde Staten en Australië. Ook zijn er overeenkomsten bereikt over distributie in een aantal andere Aziatische en Afrikaanse landen. Of de film ook naar Nederland komt is niet bekend.