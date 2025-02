Oekraïne-gezant VS: Europa onderhandelt straks niet mee, Oekraïne wel

Wat de VS betreft is Europa straks niet aanwezig bij gesprekken over een vredesakkoord tussen Oekraïne en Rusland. De door president Trump aangestelde speciaal gezant, Keith Kellogg, heeft dat gezegd op de veiligheidstop in München. Hij benadrukt daarbij dat Oekraïne wat de Amerikanen betreft wel plaatsneemt aan de onderhandelingstafel.

Met zijn uitspraak gaat Kellogg een stap verder dan de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth. Die veroorzaakte afgelopen week ophef door Oekraïne openlijk op te roepen alle door Rusland bezette gebieden op te geven.

Minister Hegseth zei in die toespraak niets over de mogelijke rol van Europese landen bij de naderende onderhandelingen, behalve dat zij uiteindelijk veiligheidsgaranties zullen moeten bieden aan Oekraïne. Europese landen voelden zich geschoffeerd door deze aanpak.

Op vragen van journalisten in München verduidelijkte Kellogg het standpunt van de Amerikaanse regering. Hij stelde dat er wel rekening zal worden gehouden met Europese belangen, maar dat er geen Europese landen aan de onderhandelingstafel zitten. Hij legde niet uit hoe de Amerikanen de gesprekken tussen Rusland, de VS en Oekraïne willen vormgeven.

'Ondenkbaar'

De president van Finland reageerde direct verbolgen op Kelloggs uitspraken "Het is ondenkbaar dat er een discussie of onderhandeling mogelijk is over Oekraïne's toekomst of de Europese veiligheidsstructuur zonder Europeanen." Donderdag drongen Europese landen er eensgezind op aan om hen wel te betrekken bij deze gesprekken.