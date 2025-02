Groenewoud scheurt na NK-zege in Thialf naar Utrecht en wint daar 15de marathon

Wat een weekend voor Marijke Groenewoud. Na het veroveren van de nationale titel op de 3.000 meter vandaag vloog de 26-jarige kopvrouw van AH-Zaanlander ervandoor. Naar Utrecht, voor de marathon, die ze ook nog even won.

Bij de NK afstanden was ze gisteren ook al de beste op de 1.500 meter.

Record van vijftien

Het is Groenewouds vijftiende marathonzege dit seizoen. Zoveel marathons winnen lukte tot nu toe alleen Daniëlle Bekkering in het seizoen 2006-2007. Een geluk voor Groenewoud: de wedstrijd in Utrecht telde slechts 65 rondes.

Daarna keerde ze weer naar Heerenveen, want morgen verschijnt ze op de NK aan de start bij de 5.000 meter en de massastart.

Naast de medailles zijn ook de tijden die Groenewoud neerzette indrukwekkend. Op de 1.500 meter vrijdag reed ze als enige reed onder de 1.54. Op de 3.000 meter noteerde ze met een tijd van 3.55,84 de vierde tijd ooit gereden in Thialf.

"Als de vorm goed is, kan deze combinatie", stelde schaatscoach Jillert Anema voordat zijn pupil in de auto naar Utrecht stapte. "Dan voel je de pijn niet tijdens de rit en ben je niet moe."