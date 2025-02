Feyenoord kan zege op Milan geen vervolg geven: gelijkspel tegen NAC Breda

De Bredanaars begonnen furieus aan de wedstrijd en al snel volgde een aanvaring tussen spits Sydney van Hooijdonk en Feyenoord-keeper Timon Wellenreuther. Even later werkte Elías Már Ómarsson de bal van dichtbij over.

De van Feyenoord gehuurde Leo Sauer toonde zijn kwaliteiten in de openingsfase en schoot van afstand naast en bereikte na een indrukwekkende versnelling Ómarsson bij de tweede paal. De IJslander schoot net naast.

Aan de andere kant bracht Van Hooijdonk op de lijn redding bij een kopbal van Thomas Beelen en Paixão kopte na een voorzet van Anis Hadj Moussa naast.

VAR grijpt in

Na rust was de bal vooral te vinden op de helft van NAC, maar kwam de thuisploeg er incidenteel gevaarlijk uit. Zoals in de 57ste minuut: Maxime Busi was erdoor en ging neer na een duel met Jakub Moder.