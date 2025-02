Koploper Bayern slaat aanval Leverkusen af: doelpuntloos gelijkspel in topper

Koploper Bayern München heeft Bayer Leverkusen op ruime achterstand gehouden in de Bundesliga. De topper tussen de nummer één en twee in Leverkusen eindigde in 0-0.

Regerend kampioen Leverkusen begon met acht punten achterstand aan de confrontatie en ging in eigen huis vol ten aanval. Jeremie Frimpong kopte van dichtbij op de lat en ook Nathan Tella volleerde op het aluminium.