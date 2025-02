Man steekt voorbijgangers neer in Oostenrijk, tiener komt om

In Oostenrijk heeft een man uit Syrië op straat verschillende mensen neergestoken, melden de lokale autoriteiten. Een tiener van 14 jaar oud kwam om het leven. Het gebeurde vanmiddag in Villach, een plaats in de regio Karinthië in het zuiden van het land.

Volgens de politie is de vermoedelijke dader een 23-jarige man met een verblijfsvergunning voor Oostenrijk. Hij werd kort na het misdrijf aangehouden en heeft vermoedelijk alleen gehandeld.

Volgens verschillende media zijn nog zeker vier mensen gewond geraakt. Zij kwamen allemaal uit de omgeving van de stad. Over het motief van de dader bestaat nog veel onduidelijkheid.

De Kleine Zeitung schrijft dat een maaltijdbezorger de dader uiteindelijk wist te stoppen door de man aan te rijden met zijn auto.