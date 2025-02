17-jarige Daleman plaatst zich voor WK afstanden: 'Ik wist niet of ik het goed zag'

Vrijdagavond werd Daleman vierde op de 1.500 meter. Dat was net niet genoeg voor een plek op de WK. "Ik baalde na gisteren. Niet zozeer dat ik plaatsing misliep, maar wel omdat ik geen goede rit had neergezet. Ik wilde gewoon lekker rijden en het gevoel opzoeken wat ik aan het begin van het seizoen had."

Of Daleman na deze sterke zaterdag toch maar vaker 500 meters gaat rijden? "Misschien wel. Ik rijd gewoon 37,5, daar komen niet veel mensen aan. Er zit zeker toekomst in."

"Ik was ook blij geweest als ik me met deze tijd niet had geplaatst. Maar het is een mooie bonus dat ik ook meteen een ticket pak."