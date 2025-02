Lavreysen sprint oppermachtig naar EK-goud, Heijnen pakt brons op omnium

Harrie Lavreysen heeft de hoge verwachtingen waargemaakt en is zaterdagavond voor de vierde keer in zijn carrière Europees kampioen op de sprint geworden. In het Belgische Heusden-Zolder versloeg hij in de finale de Israeliër Mikhail Jakovlev in twee heats.

Jakovlev leek op voorhand nog een lastige uitdaging te worden voor de Nederlandse heerser op dit onderdeel. In de kwalificatie had hij namelijk de snelste tijd neergezet. Maar Lavreysen wist ook dat de Israeliër beter is in het neerzetten van een snelle tijd, dan het rijden van een race tegen een ander.

Dat bleek wel in de eerste heat, waarin de man uit Luyksgestel meteen gehakt maakte van Jakovlev. Met een gemiddelde van meer dan 72 kilometer per uur liet hij zijn tegenstander amper in de buurt komen.

In de tweede heat, die met 20 minuten tussenpauze best snel volgde op de eerste heat, moest Lavreysen dus hetzelfde plan uitvoeren.

Lavreysen liet de Israeliër aan het begin een gaatje pakken, maar op de finish pakte de Nederlander weer een groot gat. Zo pakte Lavreysen soeverein zijn eerste EK-goud van deze week. Eerder wist hij met de teamsprinters, zonder Roy van de Berg en Jeffrey Hoogland zilver te winnen.

Zondag rijdt de Brabander ook nog het keirintoernooi.