Moeder (37) en dochter (2) overleden na aanslag München

Twee van de zwaargewonde slachtoffers van de aanslag in München van afgelopen donderdag zijn overleden. Het gaat om een 37-jarige vrouw en haar 2-jarige dochter.

Zeker 39 mensen raakten donderdagochtend gewond toen een 24-jarige bestuurder met hoge snelheid inreed op een groep demonstranten in de Zuid-Duitse stad. Volgens de politie deed de man dat met opzet.

De man, een 24-jarige Afghaan met een permanente verblijfsvergunning, is aangeklaagd voor poging tot moord. Mogelijk gaat het om een religieus gemotiveerde daad, zei de hoofdofficier van justitie gisteren. Er is geen bewijs dat de man in contact stond met terreurgroepen als IS.