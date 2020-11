Spanje gaat migrantenkampen op Canarische Eilanden bouwen

Regionale bestuurders vinden dat de Spaanse regering de eilanden in de steek laat. Madrid laat geen migranten toe tot het vasteland omdat de regering niet wil dat de Canarische Eilanden een springplank naar Europa worden.

Het afgelopen jaar zijn ruim 18.000 migranten vanuit Afrika overgestoken naar de Canarische Eilanden, schrijft de krant El País . Dat zijn er zes keer zoveel als vorig jaar. De helft van alle migranten die illegaal de EU binnenkomen, doet dat nu via de Canarische Eilanden. De migranten hopen van daaruit naar het vasteland van Europa door te kunnen reizen.

Minister van Migratie Jose Luis Escriva zei dat de kampen tegen einde van het jaar klaar zijn. Escriva presenteerde zijn plan bij een bezoek aan Las Palmas op Gran Canaria. De opvangcentra komen op terreinen en in gebouwen van het ministerie van Defensie, op de eilanden Gran Canaria, Tenerife en Fuerteventura.

Spanje gaat migrantenkampen bouwen op de Canarische Eilanden. De kampen zijn bedoeld als tijdelijk onderkomen voor 7000 migranten. Ruim 5500 van hen verblijven nu in hotels. Daar is ruimte omdat de toeristen door de coronapandemie wegblijven.

Volgens Spanje-correspondent Rop Zoutberg worden er zes kampen ingericht. De Spaanse regering wil dat de migranten uiteindelijk zoveel mogelijk worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Ongeveer 10 procent komt misschien in aanmerking voor een vluchtelingenstatus, stelt minister Escriva.

Eerder stuurde Spanje 22 migranten uit Mauretanië terug naar hun eigen land. Een speldenprik, want in diezelfde week werden opnieuw tientallen bootjes met in totaal ruim 1300 migranten rond Gran Canaria opgepikt.

De Spaanse eilandengroep ligt ongeveer 100 kilometer voor de Marokkaanse kust. Voornamelijk migranten uit dat land, net als jonge mannen uit Mauritanië, Senegal en Gambia - allemaal landen aan de Afrikaanse westkust - wagen de oversteek naar de Spaanse eilanden.

Op Gran Canaria stellen hoteliers hun kamers nu beschikbaar aan migranten. Zo verdienen ze nog iets, nu toeristen wegblijven. Bekijk de reportage die correspondent Rop Zoutberg eerder maakte: