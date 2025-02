Nieuwe domper voor PSV in titelrace: gelijkspel in eigen huis tegen Utrecht

PSV ging wanhopig op zoek naar doelpunten, waarvoor het toch al een reeks kansen had gehad. Maar in de plotselinge haast liet de nauwkeurigheid te wensen over. En anders was uitblinker Barkas wel weer de grote sta-in-de-weg. Totdat in de extra tijd invaller Isaac Babadi dan toch nog een punt redde voor de thuisploeg.

Al kwam dat punt in de bijgetrokken tijd nog ernstig in gevaar. Miliano Jonathans speelde zich knap vrij, maar liet de reuzekans op een zeldzame Utrechtse zege in Eindhoven liggen.