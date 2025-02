Koppositie op de tocht voor Real Madrid na opvallende rode kaart Bellingham

Twee speelrondes geleden was de koploper van La Liga namelijk woedend toen zij in een uitwedstrijd bij Espanyol beweerden benadeeld te worden door de scheidsrechter. De club stuurde daarna een open brief richting La Liga met de vraag om het hele scheidsrechterskorps te vervangen. Dat viel volledig verkeerd bij La Liga, zij stelden dat Real 'het hoofd verloren heeft'.

Overigens was Bellingham zaterdag niet de enige van Real Madrid die een kaart kreeg. Ook coach Carlo Ancelotti kreeg een gele kaart voor klagen.

Strafschop voor Osasuna

Na rust viel het kwartje weer de verkeerde kant op. Osasuna-spits Ante Budimir probeerde voor de gelijkmaker te zorgen, maar Eduardo Camavinga plantte zijn voet op die van Budimer.

Na ingrijpen van de VAR volgde er een strafschop voor de thuisploeg. Budimir schoot de bal zelf binnen.

Door het gelijkspel krijgen Atlético Madrid en FC Barcelona de kans om over Real Madrid heen te gaan op de ranglijst. Daarvoor moeten ze dit weekend wel winnen van respectievelijk Celta da Vigo en Rayo Vallecano.