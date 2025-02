Piek in aanvraag uitkeringen Washington D.C. bij ontslaggolf ambtenaren

In de hoofdstad van de VS zijn aanzienlijk meer werkloosheidsuitkeringen aangevraagd sinds het aantreden van president Trump. Ruim 9500 ambtenaren hebben inmiddels te horen gekregen dat ze hun baan verliezen. De nieuwe regering in Washington D.C. voert draconische bezuinigingen door op de kosten voor het overheidspersoneel.

Sinds Trumps inauguratie op 21 januari hebben bijna 4000 mensen in de stad een uitkering aangevraagd. Het is volgens nieuwszender CNBC onduidelijk hoeveel van hen ambtenaren zijn.

De VS telt in totaal zo'n 2,4 miljoen ambtenaren en bijna een op de vijf werkt in Washington D.C. Landelijk gezien is het aantal uitkeringsaanvragen stabiel gebleven.

De statistieken van het ministerie van Arbeid zijn niet gecorrigeerd voor seizoeneffecten. Washington had in december al een van de hoogste werkloosheidspercentages van het land, met 5,5 procent.

Ook in de weken voor Trumps aantreden was er in de hoofdstad al een toename te zien van het aantal uitkeringsaanvragen. Sinds de eerste week van januari zijn er bijna 7000 uitkeringsaanvragen ingediend. Dat is volgens CNBC het viervoudige van dezelfde periode begin 2024.

Tienduizenden kiezen voor regeling

Trump heeft techmiljardair Elon Musk aangesteld om de bezuinigingen op het overheidsapparaat aan te sturen. Hoe minder ambtenaren, hoe beter voor de belastingbetaler, is daarbij hun redenering.

Bovenop de bijna 10.000 ontslagen hebben bijna 75.000 ambtenaren een regeling geaccepteerd om te vertrekken in ruil voor een geldbedrag. Critici vrezen dat er te weinig medewerkers overblijven om sommige instanties draaiend te houden.