In eerste rit gestarte Nuis pakt Nederlandse titel op 1.500 meter

De tijd van Nuis bleef maar bovenaan de tijdenlijsten staan. Wesly Dijs kwam in rit acht dichtbij, hij zat 0,08 seconden boven de tijd die sinds de eerste rit stond.

Net zoals op de andere afstanden viel het aantal persoonlijke records op. Op de 1.500 meter gingen negen schaatsers harder dan ze ooit gingen.

Wennemars zat na 700 meter een seconde onder de tijd van Nuis. De 22-jarige Wennemars stortte in in de laatste ronde, waardoor hij op dat moment derde stond en Nuis zeker was van een WK-ticket.

Ook Prins kon Nuis niet van de bovenste plek stoten, hij eindigde als derde.