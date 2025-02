Van 't Wout wint 1.500 meter bij World Tour in Milaan, zilver Boer op 500 meter

Jens van 't Wout heeft in Milaan bij de laatste World Tour-wedstrijden van het seizoen met groot vertoon van macht de 1.500 meter gewonnen. Op de 500 meter vielen de stukjes niet zijn kant op en moest hij genoegen nemen met plek vijf.

Teun Boer kwam wel juichend over de streep van de finale op de 500 meter: hij werd tweede achter de Chinees Sun Long.

Oppermachtig

Op de 1.500 meter namen de verrassend sterke Japanners in eerste instantie de leiding in de race. Met twee ronden voor de boeg meldde Van 't Wout zich echter aan kop en dan is hij nauwelijks meer in te halen.