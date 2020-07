Nieuwe wet Hongkong gebruikt voor terrorismeaanklacht

In Hongkong is voor het eerst gebruikgemaakt van een omstreden nieuwe veiligheidswet om iemand aan te klagen voor aanzetten tot separatisme en terrorisme. De verdachte is een 23-jarige man die woensdag met een motor op politieagenten inreed. Hij had een spandoek bij zich met de leus "Bevrijd Hongkong, revolutie van onze tijd", meldt persbureau Reuters.

De veiligheidswet verbiedt het streven naar afscheiding van China, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten. Critici zeggen dat de veiligheidswet, die deze week werd aangenomen, is bedoeld om de roep om meer democratie van een deel van de bevolking de kop in te drukken.

Kort na de invoering van de nieuwe wet is ook de leus op het spandoek, die de afgelopen maanden vaak opduikt bij demonstraties, officieel bestempeld tot een oproep tot separatisme. Daardoor zou de motorrijder een lange gevangenisstraf kunnen krijgen.

Nathan Law

Volgens de politie in Hongkong verwondde de 23-jarige verdachte twee dagen geleden een deel van de groep agenten toen hij met zijn motor op hen in reed. Aanvankelijk zou hij zijn gearresteerd voor gevaarlijk rijgedrag, maar Reuters meldt dus dat de aanklacht zwaarder is.

Vanmorgen werd verder bekend dat de bekende activist Nathan Law Hongkong is ontvlucht. Dat deed hij naar eigen zeggen omdat hij zich op de dag dat de wet inging tegenover het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft uitgesproken over de situatie in de stad. Volgens de veiligheidswet zou dat uitgelegd kunnen worden als heulen met een buitenlandse mogendheid.

Law was een van de leiders van de pro-democratiepartij Demosisto, samen met de bekendere activisten Joshua Wong en Agnes Chow. In verband met de veiligheidswet is Demosisto gestopt met zijn politieke activiteiten.